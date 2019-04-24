“Бизнес” по-молдавски: полиция разоблачила преступную группу, которая занималась торговлей людьми (ВИДЕО)

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4 граждан Молдовы и 1 гражданина Румынии, в возрасте от 21 до 43 лет, подозревают в торговле людьми. Последний из подозреваемых недавно отбыл наказание, будучи приговорённым в своей стране к 7 годам тюремного заключения за ряд преступлений.

Мужчины были задержаны 18 апреля сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Национальной следственной инспекцией. В марте 2019 года задержанные отправили 19-летнюю жительницу Кишинёва работать в салон красоты в Румынии в качестве мастера по маникюру. Впоследствии подозреваемые организовали перевозку девушки в Австрию. В Вене у жертвы отобрали паспорт и принудили к занятию проституцией. Ежедневно девушка обслуживала около 3-4 клиентов. За оказанные услуги ей платили 100-150 евро, которые она должна была отдавать своим “работодателям”.

17 апреля 2019 года из-за проблем с правоохранительными органами подозреваемые вместе с жертвой покинули территорию Австрии и вернулись в Молдову. В соучастии с другими лицами они организовали перевозку девушки из Кишинёва в село Флорень Новоаненского района. Далее пострадавшую высадили из машины и оставили в поле, пригрозив оружием на тот случай, если девушка кому-либо расскажет о том, что произошло в Австрии.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Центра по борьбе с торговлей людьми, вечером 19 апреля подозреваемые, разъезжавшие по улицам Кишинёва, были остановлены и задержаны. В настоящее время члены преступной группы находятся под стражей.

В ходе обыска в автомобилях подозреваемых сотрудники полиции обнаружили пистолет Walther, маску, перчатки, банковские карты, документы и два мобильных телефона. В том числе был найден телефон, удостоверение личности и загранпаспорт жертвы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За торговлю людьми виновным грозит 15 лет лишения свободы.