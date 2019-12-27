Бизнес по-молдавски: бельчанин продавал контрафактный алкоголь по 100 леев за литр (ФОТО)

Бизнес по-молдавски: бельчанин продавал контрафактный алкоголь по 100 леев за литр (ФОТО)

61-летний житель Бельц находится под следствием по подозрению в изготовлении, перевозке и сбыте алкогольных напитков на территории северной столицы.

В ходе оперативных расследований в доме подозреваемого проводились обыски. В результате полиция обнаружила и нашла несколько ёмкостей с этиловым спиртом общим объёмом 150 литров. Алкоголь продавался по цене 100 леев за литр, пишет baltionline.md.

Полиция выясняет все обстоятельства и определяет лиц, причастных к делу. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф в размере до 4 500 леев с конфискацией алкоголя.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md