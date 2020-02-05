Бизнес на взятках: житель Флорешт за деньги обещал помочь получить водительские права

Бизнес на взятках: житель Флорешт за деньги обещал помочь получить водительские права

Безработный житель Флорешт получил 15 000 леев за обещание достать два водительских удостоверения. Мужчина был задержан. 

Сотрудники НАЦ провели задержание сегодня утром. Предполагается, что мужчина получил от двух граждан 7 400 и 7 705 леев и пообещал им облегчить процесс получения водительских прав.

В обоих случаях подозреваемый утверждал, что поможет двум кандидатам наверняка сдать теоретический и практический экзамены по вождению. В итоге мужчина был задержан на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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