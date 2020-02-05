Бизнес на взятках: житель Флорешт за деньги обещал помочь получить водительские права

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Безработный житель Флорешт получил 15 000 леев за обещание достать два водительских удостоверения. Мужчина был задержан.

Сотрудники НАЦ провели задержание сегодня утром. Предполагается, что мужчина получил от двух граждан 7 400 и 7 705 леев и пообещал им облегчить процесс получения водительских прав.

В обоих случаях подозреваемый утверждал, что поможет двум кандидатам наверняка сдать теоретический и практический экзамены по вождению. В итоге мужчина был задержан на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет тюрьмы.