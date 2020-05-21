Бизнес на сострадании: правоохранители задержали мужчину, который вербовал людей для попрошайничества (ВИДЕО)

0

38-летний мужчина, которого разыскивали за торговлю людьми с целью попрошайничества, был задержан и арестован на 30 суток.

В начале года обвиняемый был объявлен в розыск Центром по борьбе с торговлей людьми по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. 18 мая уроженца Яловенского района задержали в столице. Мужчину подозревают в вербовке двух человек для попрошайничества на территории Российской Федерации.

Инцидент произошёл в 2013 году. Было установлено, что жертв под угрозой физической расправы лишили документов и заставили просить милостыню на улицах одного из городов Подмосковья. В конце дня собранные деньги изымались.

Если суд признает задержанного виновным, мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.