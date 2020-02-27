Бизнес на правах: столичный житель задержан за взятку в 1 000 евро

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Житель столицы был арестован сотрудниками НАЦ. Он потребовал 1 000 евро, пообещав взамен помочь с получением водительских прав без сдачи экзаменов.

Подозреваемый утверждал, что может повлиять на своих знакомых в Агентстве госуслуг и помочь гражданину сдать экзамены на получение прав За свои услуги он получил 1 000 евро.

Мужчину задержали вчера вечером в момент получения денег. Подозреваемый был помещён в изолятор НАЦ. Согласно законодательству, ему грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.