Бизнес на наркотиках: в Молдове обезврежена преступная группировка, изъята «запрещёнка» на 1 млн леев (ФОТО)

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Двое мужчин в возрасте от 31 до 38 лет, проживающих в Бельцах и Фалештском районе, были задержаны полицией по подозрению в незаконном обороте марихуаны и гашиша в северных районах страны.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в рамках уголовного преследования органы правопорядка провели на прошлой неделе ряд обысков в домах и автомобилях подозреваемых. В результате операции полицейские обнаружили помещение, предназначенное для сушки наркосодержащих растений.

Кроме этого, было изъято 1 500 леев, коробка с растительной массой (1 кг), напоминающей марихуану, приборы для употребления наркотиков, аппарат для измельчения растительных веществ, 5 кг зелёных растений, похожих на марихуану, а также полиэтиленовые пакетики для расфасовки наркотиков. Если бы мужчинам удалось продать наркотики, они бы получили прибыль в размере 1 000 000 леев. Стоимость 1 гр марихуаны на чёрном рынке составляет 200 леев.

Подозреваемые были помещены под арест. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.