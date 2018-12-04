Бизнес на людях: семейная пара заставляла молдаванок заниматься проституцией в Турции

Гражданин Турции, его сожительница и родственница (гражданки Республики Молдова) рискуют провести следующие 15 лет за решеткой за торговлю людьми.

Прокуратура завершила судебное преследование и передала дело по обвинению трёх подозреваемых в суд. Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2018 г. задержанные под предлогом предоставления хорошо оплачиваемой работы вывезли трёх молодых молдаванок из уязвимых семей в Турцию, где заставляли жертв заниматься проституцией в городах Анталья и Измир. Чтобы выплатить долги за изготовление паспортов, девушек заставляли оказывать сексуальные услуги. Число клиентов доходило до 10 в день. Через несколько месяцев незаконная деятельность была разоблачена турецкой полицией, а девушек депортировали на родину.

Гражданин Турции был задержан в Республике Молдова в конце августа этого года и в настоящее время находится под арестом. Турецкие власти также обвиняют задержанного в ряде преступлений, в числе которых кражи, сексуальное насилие и угрозы с применением оружия.

Сожительница турецкого гражданина находится под домашним арестом, а её родственнице запрещено покидать страну.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.