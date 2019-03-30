Бизнес на дороге: придорожные торговцы не могут заплатить за аренду места в павильонах (ВИДЕО)

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Торговля продуктами питания у дорог, в пыли и антисанитарии – обычное явление для Центрального рынка столицы. Придорожные торговцы утверждают. что не могут себе позволить платить аренду в павильонах, потому что мест в зале не хватает.

Продающая мясо у дороги женщина делится: ягнят и птицу выращивает сама. Мясом торгует редко – раз в несколько месяцев. Пенсионерка признаётся: вынуждена продавать, чтобы заработать на жизнь, пишет tv8.md.

Пенсия… проработала 45 лет и получаю 1 000 леев. А что сделаешь с 1000 леями? Нужно платить коммунальные услуги. Вот приношу, продаю и немного зарабатываю, – рассказала уличный продавец.

По словам самих продавцов на Центральном рынке, место в павильоне им обходится в 300 леев в день. Ещё 50 – за ветеринарный сертификат. Его тоже нужно приобретать ежедневно. У большинства придорожных продавцов товара немного. Поэтому многие из тех, кто приезжает “подзаработать” раз-два в месяц, не видят смысла платить за аренду места в павильоне и ветеринарные сертификаты.