Бизнес “из-под полы”: жительница Теленешт продавала дома дизельное топливо (ВИДЕО)

Бизнес “из-под полы”: жительница Теленешт продавала дома дизельное топливо (ВИДЕО)

5 ноября сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества ИП Теленешт задокументировали незаконную деятельность по сбыту нефтепродуктов. В итоге была задержана 39-летняя жительница села Скорцень Теленештского района.

Сотрудники полиции обнаружили в доме женщины обустроенный склад, предназначенный для незаконного хранения нефтепродуктов с целью дальнейшего сбыта. В то же время было обнаружено и изъято 380 литров дизельного топлива без каких-либо документов о происхождении. Как выяснилось, женщина продавала топливо прямо из дома по цене 16 леев за литр.

Все обнаруженные ёмкости с нефтепродуктами были изъяты. Подозреваемой грозит штраф в размере от 1 500 до 3 000 леев.

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