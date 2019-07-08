«Битва экстрасенсов» впервые проводит кастинг в Кишиневе

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20 июля в Кишиневе пройдет кастинг в самый популярный в России эзотерический проект «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Кастинг в Молдове проводится впервые за 12 лет существования шоу.

Главная цель «Битвы экстрасенсов» – найти людей с необычными способностями и вместе со зрителями проверить, что они умеют. Участники проекта проходят сложнейшие испытания, заглядывают в прошлое, предсказывают будущее, общаются с миром мертвых – одним словом делают все, что не может сделать обычный человек.

«Битва экстрасенсов» – один из самых популярных эзотерических проектов, и он давно уже стал международным. В нем принимали участие граждане США, Германии, Португалии, Великобритании, Ирана, Болгарии, и конечно же соседних стран: Эстонии, Литвы, Беларуси, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении. Теперь мы очень хотим найти сильного участника из Молдовы, потому что уверены, что их до сих пор не было, только потому, что там не было кастинга.

Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек – вам прямая дорога на кастинг «Битвы экстрасенсов».

Оставьте заявку на участие по телефону 022809709 или отправьте ее на почтовый адрес: es@exclusivsh.md.

Заявки по телефону принимаются по будням с 10:00 до 18:00.

Ждите звонка редактора и смотрите проект «Школа экстрасенсов» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ.