Бильярдист из Молдовы – фаворит турнира

0

К пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции с 7 по 14 августа 2019 года в Киргизии пройдёт Чемпионат мира среди мужчин и женщин по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Эта разновидность известна больше как «американка» или «русский бильярд».

Организаторами чемпионата выступают Международная конфедерация пирамиды, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при содействии правительства Кыргызской Республики.

В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik Молдова прошёл видеомост Кишинёв – Москва – Бишкек – Минск – Нурсултан. Участники разговора отметили, что одна из целей этого чемпионата – популяризация бильярда как евразийского вида спорта.

«Почему бильярд? Потому что известно, что данная игра очень любима на всём евразийском пространстве. В каждом государстве ЕАЭС, а также и в странах-наблюдателях организации есть по чемпиону мира. Действующий – Сергей Крыжановский из Молдовы», – отметил директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.

Исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов рассказал, что этот вид бильярда был признан в 2000 году, тогда же была создана и конфедерация «пирамиды».

– Это молодой спорт. Мы пока не претендуем на то, чтобы охватить весь мир. Но тем не менее у нас есть участники не только из стран постсоветского пространства, но и Германии, США и других, – добавил Фирсов.

Молдову на чемпионате представит Сергей Крыжановский. Он является одним из сильнейших игроков в мире. Крыжановский уже считается главным фаворитом турнира. Спортсмен родился в городе Флорешты на севере Молдовы. Его тягу к русскому бильярду заметил отец.

По словам генерального секретаря Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергея Сапигоры, «феномен Крыжановского – это, наверное, талант плюс трудолюбие». Плюс к этому – финансовый вклад родителей в его поездки и участие в соревнованиях.

Чемпионат мира по свободной пирамиде пройдёт в преддверии заседаний Совета ЕЭК с участием вице-премьеров и Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств государств-членов ЕАЭС.

Ожидается участие спортсменов из более чем 20 государств.