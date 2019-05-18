Билеты на поезда международного сообщения можно будет купить на столичном ж/д вокзале

Билеты на поезда международного сообщения можно будет купить на столичном ж/д вокзале

С 20 мая на железнодорожном вокзале Кишинёва заработает система “RoTicket”, посредством которой можно будет приобрести билеты на поезда международного сообщения. Нововведение стало возможным в результате двустороннего соглашения, подписанного между предприятием “Железная дорога Молдовы” и руководством Румынской железной дороги.

Как сообщает moldpres.md, пассажиры смогут приобрести билеты для международных европейских маршрутов, а также на поезд “Кишинёв-Бухарест”. Оплата осуществляется в молдавских леях, пишет источник.

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