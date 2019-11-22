Билеты на поезд “Кишинёв-Яссы” можно будет приобрести со скидкой

0

Пассажиры, желающие посетить соседнюю страну на поезде “Кишинёв-Яссы (Сокола)-Кишинёв”, с 13 декабря по 19 января 2020 года получат скидки при покупке билетов.

Цены будут снижены на 20% на обратную поездку из Соколы при покупке билетов в оба конца на этот поезд. Так, в результате скидок цена обратного билета в оба конца составит от 162 до 234 леев, в зависимости от класса вагона, пишет moldpres.md.

Поезд “Кишинёв-Яссы (Сокола)” отправляется из столицы в 6:10 по пятницам, субботам и воскресеньям и останавливается в Страшенах, Калараше и Унгенах. Время отправления поезда из Ясс (Сокола) – 17:40, в те же дни.