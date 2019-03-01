Билеты на «Евровидение-2019» поступили в продажу (ВИДЕО)

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Тем, кто хочет попасть на полуфиналы и финал песенного конкурса «Евровидение-2019», стоит поторопиться. Вчера в 20.00 по молдавскому времени организаторы мероприятия из Тель-Авива пустили в продажу билеты.

Вход на два полуфинала стоит минимум 80 долларов, а цены на билет на финальный концерт составляют от 317 до 552 долларов, пишет publika.md. Заключительный этап конкурса пройдёт 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним, что 64-й конкурс Евровидения пройдет в Израиле благодаря победе на прошлогоднем конкурсе Нетты Барзилай с песней «Toy». Конкурс состоится в Тель-Авивском конференц-центре. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая 2019 года.