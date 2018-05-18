Билеты на четыре международных железнодорожных рейса подешевели

Речь о рейсах Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и Кишинева-Бухарест.

Так, с сегодняшнего дня, 18 мая, рейсы Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург и Кишинев-Одесса дешевеют на 6%, а Кишинев-Бухарест – на 4%. Оно обусловлено снижением обменного курса швейцарского франка и евро, пишет realitatea.md.

Так, теперь цена поездки по рейсу Кишинев-Москва составляет 2054.50 леев и 1143.80 леев, в зависимости от вагона – с купе или без, а также от длительности поездки. Снижение составило от 123.80 до 66.60 леев.

Стоимость билетов на рейс Кишинев-Санкт-Петербург снизилась на 135,50 леев в купейных вагонах и на 82,50 леев в вагонах без купе. Таким образом, их цена составляет от 2239,20 до 1397,30 леев.

Билеты на поезд Кишинев-Одесса стоят: 1-й класс – 157 леев, 2-й класс – 149,20 леев, 3-й класс – 141,90 леев.

Цена билетов на поезд Кишинев-Бухарест снизилась на 27-24 леев, в зависимости от класса: 1-й класс (2-местное купе) – 658,45 леев, а класс 2 (4-местное купе) – 569,73 леев.