Билет в один конец: 300 тысяч молдаван воспользовались безвизовым режимом, чтобы навсегда покинуть страну

Билет в один конец: 300 тысяч молдаван воспользовались безвизовым режимом, чтобы навсегда покинуть страну

В течение 4 лет с тех пор, как Республика Молдова обрела безвизовый режим со странами ЕС, этой возможностью воспользовались 1 миллион 469 тысяч 917 молдаван. 

От этого числа в страну вернулись 1 миллион 168 тысяч 79 молдаван, что составляет 79,5%. В то же время 20,5% или 301 тысяча 838 человек воспользовались безвизовым режимом для того, чтобы навсегда покинуть Молдову.

Больше всего граждан – 562 тысячи – выбрали для пересечения границы КПП Леушень-Албица. На втором месте Международный аэропорт Кишинева, через который в ЕС отправились 273 тысячи обладателей биометрических паспортов. Еще 256 тысяч молдаван предпочли КПП Кагул – Оанчя.

Больше всего пересечений границы зафиксировано за лицами мужского пола – 2 миллиона 457 тысяч 663 раза. Женщины пересекали молдавскую границу 1 миллион 881 тысячу 710 раз. Чаще всего в ЕС выезжают молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет. Количество зарегистрированных за ними пересечений границы составило 1 миллион 181 тысячу 346 раз.

Молдова обрела безвизовый режим со странами ЕС 28 апреля 2014 года. Им могут воспользоваться только обладатели биометрических паспортов.

 

 

 

 

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