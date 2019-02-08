Бидон, газовый баллон и 20 метров кабеля – добыча вора, пойманного с поличным

Бидон, газовый баллон и 20 метров кабеля – добыча вора, пойманного с поличным

Внимание сотрудников милиции привлёк гражданин, который в тёмное время суток находился во дворе одного из многоквартирных домов.

По данным МВД Приднестровья, в ходе разбирательства было установлено, что 48-летний ранее судимый житель села Коротное проник через незапертую калитку на огороженную территорию, прилегающую к одному из гаражей. Оттуда он похитил два сорокалитровых алюминиевых бидона, газовый баллон, ёмкость из нержавеющей стали и 20 метров медного кабеля. Сумма материального ущерба превысила 2 750 приднестровских рублей.

По данному факту проводится проверка.

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