Безвозмездный обман

О том, как Запад «реформировал» молдавскую юстицию

Большинство реформ в юстиции, как и в других секторах молдавского общества, разрабатывались, финансировались и внедрялись под чутким руководством внешних партнёров.

Заоблачный бюджет

Евросоюз и США потратили заоблачные деньги на реформу молдавской юстиции. Количество проектов, спонсируемых Западом, поражает воображение.

Попытаемся проанализировать ключевые проекты в юстиции (а значит – бюджеты).

Запад не просто давал деньги, консультантов. Он выдвигал требования, профинансировал создание многочисленных рабочих групп, комиссий, экспертных центров, навязывал даже консалтинговые компании, которые внедряли десятки законов.

США потратили более $21 млн. Это то, что мы смогли найти и документировать. ЕС – €60 млн, согласно базовому соглашению от 2013 года. Однако были и дополнительные технические соглашения на пять отдельных проектов по реформе судебных инстанций и КС на сумму €9 639 300. Деньги дала и ООН (UNDP) – не менее $3 121 851. Учитывая, что отдельные микрогранты дали и европейские страны, общая сумма приближается к $100 млн. В принципе, она предусматривалась в Стратегии по реформированию юстиции от 2011-2016 годов.

Однако всё не так однозначно. Почти все деньги осваивали частные компании США и ЕС, а в Молдове не оставалось практически ничего (кроме технического оснащения половины судебных инстанций). Более того, доноры давали деньги, пытаясь взять под свой контроль молдавскую юстицию. Многие реформы диктовались из посольства США и, возможно, ЕС. Есть подозрения, что некоторые семинары за рубежом с участием представителей НАЦ, ГП, ВСМ, ВСП преследовали вербовку её участников.

Другими словами, реформа юстиции в Молдове не более чем миф. А $100 млн, которые нам якобы безвозмездно дали внешние партнёры, не более чем большой мыльный пузырь.

Проекты США

В 2009-2013 годах главными спонсорами реформ в юстиции были посольство США, агентство USAID и ООН. С 2013 года в эту деятельность активно включился Евросоюз.

27 сентября 2010 года В. Филат и посол США А. Чодри подписали соглашение на донацию в $1 272 248 для реформы юстиции и борьбы с коррупцией, усиление способности МВД и Генеральной прокуратуры в расследовании преступлений.

Речь идёт о нескольких проектах:

«Советник по юридическим вопросам». Срок реализации 1 год. Бюджет — $326 600. «Развитие способностей органов правопорядка». 1 год. Бюджет – $90 168. «Ассоциации американских адвокатов. Реформа уголовного права». 15 месяцев. Бюджет – $400 000. «Способность по антитеррористическому расследованию. Оценка рисков». 6 месяцев. Бюджет – $242 000. «Внутренний контроль внедрения правовых норм». 1 год. Бюджет – $173 480. «Непрерывное обучение сотрудников правовых органов». 1 год. Бюджет – $40 000. «Развитие криминалистики». 1 год. Бюджет – $500 000.

В этом на первый взгляд невинном соглашении наше внимание привлёк проект «Советник по юридическим вопросам». В тексте соглашения чётко написано об обязанностях правительства РМ:

– «Обеспечить доступ советника по юридическим вопросам к соответствующим официальным лицам из правительства РМ». Любопытно, не так ли? Некий чиновник из США имеет прямой доступ к министрам юстиции и МВД!

– «Обеспечить участие 200 прокуроров и судей в пяти семинарах» с участием советника из США.

– «Адаптировать структуру Высшего совета прокуроров к структуре ВСМ через изменение законов».

Вот вам и независимость судебной системы! США диктовали структуру ВСП…

Похоже, весь бюджет «реформы» в $326 600 уходил на зарплату данного советника!

Второй проект – «Развитие способностей органов правопорядка» – был ещё интересней. США обязывались обучать наших следователей и офицеров по расследованию преступлений. Обучение вели ФБР, Администрация по контролю применения законов о наркотиках (DEA), Учебный центр осуществления федерального закона (FLETC)! Проще говоря, нашу юстицию взяли на обучение федеральные агентства США с прицелом на вербовку и контроль.

Третий проект – «Ассоциация американских адвокатов» – интересен тем, что иностранная частная контора внедряла в РМ проект «Инициатива верховенства права» (ABA/ROLI). Весь бюджет ($400 000) шёл данной Ассоциации американских адвокатов, хотя в тексте написано, что возможно финансирование и молдавского специалиста в уголовном праве. Мало того что они разрабатывали статьи уголовного права, так проект предусматривал координацию с советником посольства США по юридическим вопросам. То есть реформой управляли прямо из посольства США. Кроме того, проект предусматривал финансирование американского адвоката в офисе ABA/ROLI из Кишинёва, который должен был консультировать правительство в проблемах уголовного права. США требовали от РМ обеспечить свободный доступ данного советника к правительственным чиновникам.

Недоумение у нас вызвало так называемое приложение к соглашению. Там написано, что сумма денег, которая гарантированно выделяется посольству США для проекта, – $ 601 248. Остальная часть – $ 671 000 – «задерживается INL Washington».

Неужели половина сумм оставалась в США, а остальное проедалось их же конторами на месте?

Проекты агентства USAID (CША)

С 1 марта 2012 по 28 февраля 2016 года стартовала программа по консолидации институтов правового государства (ROLISP). Она предусматривала техническую помощь и тренинги на основе соглашения о помощи №117-0004-A, которое было подписано 22 июля 2011 года правительствами Республики Молдова и США. При оценочных расходах в $8 168 542 бюджет составил €5 178 463,49.

Программа была направлена на достижение трёх основных целей:

– рост эффективности, прозрачности и ответственности судебной системы Молдовы путём укрепления институцио-нального и оперативного потенциала ВСМ и Департамента судебного администрирования;

– поддержка развития профессиональных кадров в области правосудия;

– оказание поддержки правительству РМ и организациям гражданского общества Молдовы в целях более отлаженного мониторинга и поддержки реформы системы правосудия.

А теперь ключевой нюанс. USAID была спонсором проекта. Однако внедряла проект и освоила 100% суммы американская компания Checchi and Company Consulting, Inc. с офисом в Вашингтоне. За 40 лет сотрудничества с USAID компания внедрила более 250 проектов. В Молдове компания открыла своё представительство из 15 человек 30 марта 2012 года, то есть сразу после выделения денег! Администраторами были Ян Зубко, Мария-Кристина Цурцурикэ и Ягер Фредерик Г. Соответственно компания закрылась, когда закончился проект и деньги.

Другой проект, который США выделили через USAID, назывался «Продвижение власти закона в Молдове через контроль гражданским обществом». Период внедрения – после прихода к власти ДПМ и открытых разговоров про «захваченное государство» (октябрь 2016 – сентябрь 2020 гг.). Бюджет был не малым – $ 1 200 000. Внедрял проект Центр юридических ресурсов (СRJM), то есть молдавская прозападная НПО. И вот эта организация должна была реформировать молдавскую юстицию! Задача проекта состояла в том, чтобы сделать судебную систему более прозрачной посредством участия прозападных НПО в её мониторинге и деятельности.

Ещё один любопытный проект USAID носит пафосное название Open Justice («Открытая юстиция»). Период внедрения май 2017 – май 2019 года. Бюджет солидный – $4,8 млн.

Суть проекта состояла в «развитии современной Integrated Case Management System (ICMS), которая будет объединена с системами электронного управления Молдовы и совместимая с реорганизацией судов и оптимизацией; через это ICMS станет стандартом лучших методов автоматизации суда в регионе». Это должно было «увеличить эффективность судебной системы и сделать её публично более доступной и прозрачной». Надо сказать, что эту электронную систему внедрили ранее. Проект был провальным, но его решили продолжить.

Кто же внедрял проект и забирал соответственно все $4,8 млн? Оказывается, речь идёт о Millennium DPI Partners – управляемая женщинами частной компании, основанной в 2010 году как отдельное юридическое лицо. Руководят компанией Брайан и Эстер Хэннон и Наталия Стаменкович.

Проекты Евросоюза

14 июня 2013 года между правительством РМ и Евросоюзом было подписано Соглашение о финансировании Программы по поддержке реформ в юстиции. Соглашение было утверждено правительством Решением №669 от 2 сентября 2013 года. Речь шла о сумме в €60 млн для поддержки бюджета РМ в секторе юстиции.

Заметим, что соглашение имело приложение, в котором в открытую давались указания суверенному государству, какие законы принимать! На каждое указание выделялись деньги малыми траншами. С 2013 по 2016 годы планировались €23 млн.

Соглашение можно сравнить со стихийным бедствием. Тут и оптимизация судебных инстанций, и укрепление Высшего совета прокуроров (олигархический орган), и создание Совета по недискриминации, и принятие дополнительных законов к закону о равенстве, и печатание учебников для судей по недопущению сексуальной дискриминации (речь – о правах сексменьшинств). Мониторинг внедрения законов должны проводить некие «независимые эксперты», которым соответственно полагались серьёзные «выплаты» из этих же фондов.

29 апреля 2013 года Евросоюзом запускается проект «Поддержка координации реформ в секторе юстиции в Республике Молдова» в рамках европейской программы ENPI. Будьте внимательны: проект внедрялся частной консалтинговой компанией с офисом в Мадриде – Altair Asesores в консорциуме с ICON, IRZ, IRP. Руководителем группы был некий Эрик Сванидзе. Бюджет составлял € 2 231 800. Проще говоря, проект внедряла не РМ – деньги в своей основной массе шли обратно на Запад. Задача состояла в создании механизма по координации и мониторингу внедрения Стратегии по реформированию юстиции и Плана действий.

К примеру, на сайте компании представляется одно из действий в рамках проекта с участием Минюста: конкурс студентов юрфака ULIM и МолдГУ, в котором последние имитируют судебный процесс в области прав человека на английском языке. Победители будут участвовать в Страсбурге в соревнованиях по судебным дебатам. Безусловно, можно безмерно радоваться этим проектам, но что общего между студенческими дебатами и реформой юстиции в Молдове?

17 ноября 2014 года ЕС запускает одновременно ещё три крупных проекта в РМ:

1) «Поддержка систем внедрения, пробации и реабилитации в Республике Молдова». Бюджет – €1,8 млн. Директором проекта был Эрик Винкен, менеджером – Лино Бросиус. Лидером проекта была CILC (Center for International Legal Cooperation) – голландское НПО! Партнёрами были Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, ФРГ), Netherlands Helsinki Committee (NHC), Penal Reform International (PRI).

Любопытно, что в декабре 2016 г. были выбраны два эксперта для разработки Национальной стратегии пробации – Владимир Гроссу и Роберт Аллен (в рамках проекта EUTAP-4), которые уже в 2017 году предложили отчёт по состоянию дел и стратегию.

2) «Повышение эффективности, ответственности и прозрачности судебных инстанций Республики Молдова». Бюджет – €2,1 млн.

Лидером проекта была немецкая Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и уже известная нам CILC (она получила €343 590). Менеджером проекта был Лино Бросиус, младшим менеджером – некая Родика Маланча.

3) «Поддерживающий проект в области досудебного расследования, уголовного преследования и организации защиты в Республике Молдова». Бюджет – €2 007 500.

Проект ставил цель способствовать росту эффективности действий доcудебного расследования, преследования и защиты, особенно в контексте реформ, предусмотренных в стратегии реформирования сектора юстиции и плане действий. Лидером проекта был немецкий фонд по международному юридическому сотрудничеству (German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ). Партнёрами – уже известная нам компания Altair Asesores, а также CILC

(€ 186 550). Менеджером проекта был уже известный нам Лино Бросиус.

Все три проекта предусматривалось завершить до 2017 года. Об их «эффективности» читайте в следующем номере «АиФ в Молдове».

Богдан Цырдя, политолог