Безумный манёвр на дороге столицы: автоледи проехала на красный перед носом параллельно идущих машин (ВИДЕО)

Она явилась с повинной в Национальный инспекторат патрулирования, где в очередной раз была оштрафована.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл утром 3 мая на перекрёстке улиц Чеукарь и Соколень. Женщина за рулём автомобиля марки Mercedes-Benz GLE Coupe грубо нарушила правила дорожного движения при пересечении улицы. Она проигнорировала красный сигнал светофора и проехала прямо перед носом параллельно идущих машин. Камера видеорегистратора другого участника движения запечатлела момент, когда женщина подвергла опасности и себя, и пешеходов, и других водителей.

НИП сообщил, что 40-летняя автоледи явилась с повинной и была оштрафована на 900 леев, а кроме этого, она получила 3 штрафных балла. Стоит отметить, что это уже не первый случай грубого нарушения ПДД этой женщиной. Так, 21 февраля этого года она уже была оштрафована за превышение скорости на столичной улице Каля Ешилор. Тогда автоледи также получила 3 штрафных балла и была санкционирована на 500 леев.