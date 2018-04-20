Безработная девушка решила пожить за счёт пенсионерки, обокрав её

Ранее судимая юная особа пробралась в дом соседки, пока та трудилась на огороде.

МВД Приднестровья сообщает, что 75-летняя жительница села Броштяны написала в милицию заявление в связи с тем, что у нее украли около 2 тысяч рублей. По её словам, деньги пропали из незапертого дома, пока она работала в огороде.

Сотрудники милиции разыскали подозреваемую по “горячим следам”. Ею оказалась 25-летняя ранее судимая односельчанка заявительницы. Часть украденного было найдено в доме воровки. На данный момент ведётся следствие.