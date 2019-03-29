Безопасность во время весенних каникул: советы полиции

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Впереди весенние праздники. Многие жители Молдовы собираются провести выходные дни в гостях, планируют отдых на природе, на длительное время оставив свою собственность без присмотра. По статистике в эти дни количество грабежей и краж возрастает.

Исходя из этого, полиция рекомендует соблюдать ряд несложных правил, которые позволят в значительной мере снизить риск хищения имущества:

Рекомендации по защите вашего жилья:

никогда не оставляйте ключи от дома под ковриком, в почтовом ящике и т.д., так как преступник проверит эти места в первую очередь;

никогда не оставляйте запасные ключи на видном месте;

договоритесь с каждым членом семьи закрывать двери и окна, даже если кто-то есть дома (особенно если вы живете на первом этаже);

если вы уезжаете куда-нибудь на длительное время, оставляйте свои самые ценные вещи родственникам или храните их в банке;

если вы потеряли ключи от дома, сообщите об этом членам семьи и смените замки в кратчайшие сроки;

если появляется незнакомец, как представитель службы, в которую вы обращались, не снимая цепочку с двери, проверьте наличие служебного удостоверения;

научите ваших детей не разговаривать с неизвестным людьми и не открывать двери неизвестным людям в ваше отсутствие.

Рекомендации по профилактики угона и кражи личных автомобилей:

не забывайте запирать двери салона и багажника, даже если вы оставляете автомобиль на непродолжительное время;

если автомобиль оборудован средствами охранной сигнализации, всегда задействуйте их;

не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на виду, ценные вещи;

не оставляйте автомобиль на длительное хранение во дворах жилых домов, вне гаражей и охраняемых парковок.

Кроме этого, полиция даёт рекомендации, которые следует учитывать при покупке автомобиля:

за покупкой автомобиля отправляйтесь только с доверенным лицом;

платите аванс или часть суммы, только после оформления собственности;

передавайте деньги только владельцу автомобиля, избегая вторых лиц, и требуйте предоставление удостоверения личности;

проверьте, чтобы номер кузова, двигателя соответствовал номеру акта регистрации, без исправлений и помарок;

в случае покупки иностранных автомобилей – требуйте таможенный акт о ввозе в страну;

если вы покупаете машину без каких-либо документов на основании «ручного» чека, вы можете стать владельцем украденного автомобиля.

Полиция просит проявлять бдительность касаемо сохранности личного имущества и имущества ваших соседей. Обо всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно сообщайте по телефону 112 или обращайтесь в ближайший Инспекторат полиции.