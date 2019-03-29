Безопасность во время весенних каникул: советы полиции

Впереди весенние праздники. Многие жители Молдовы собираются провести выходные дни в гостях, планируют отдых на природе, на длительное время оставив свою собственность без присмотра. По статистике в эти дни количество грабежей и краж возрастает.
Исходя из этого, полиция рекомендует соблюдать ряд несложных правил, которые позволят в значительной мере снизить риск хищения имущества:
Рекомендации по защите вашего жилья:
- никогда не оставляйте ключи от дома под ковриком, в почтовом ящике и т.д., так как преступник проверит эти места в первую очередь;
- никогда не оставляйте запасные ключи на видном месте;
- договоритесь с каждым членом семьи закрывать двери и окна, даже если кто-то есть дома (особенно если вы живете на первом этаже);
- если вы уезжаете куда-нибудь на длительное время, оставляйте свои самые ценные вещи родственникам или храните их в банке;
- если вы потеряли ключи от дома, сообщите об этом членам семьи и смените замки в кратчайшие сроки;
- если появляется незнакомец, как представитель службы, в которую вы обращались, не снимая цепочку с двери, проверьте наличие служебного удостоверения;
- научите ваших детей не разговаривать с неизвестным людьми и не открывать двери неизвестным людям в ваше отсутствие.
Рекомендации по профилактики угона и кражи личных автомобилей:
- не забывайте запирать двери салона и багажника, даже если вы оставляете автомобиль на непродолжительное время;
- если автомобиль оборудован средствами охранной сигнализации, всегда задействуйте их;
- не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на виду, ценные вещи;
- не оставляйте автомобиль на длительное хранение во дворах жилых домов, вне гаражей и охраняемых парковок.
Кроме этого, полиция даёт рекомендации, которые следует учитывать при покупке автомобиля:
- за покупкой автомобиля отправляйтесь только с доверенным лицом;
- платите аванс или часть суммы, только после оформления собственности;
- передавайте деньги только владельцу автомобиля, избегая вторых лиц, и требуйте предоставление удостоверения личности;
- проверьте, чтобы номер кузова, двигателя соответствовал номеру акта регистрации, без исправлений и помарок;
- в случае покупки иностранных автомобилей – требуйте таможенный акт о ввозе в страну;
- если вы покупаете машину без каких-либо документов на основании «ручного» чека, вы можете стать владельцем украденного автомобиля.
Полиция просит проявлять бдительность касаемо сохранности личного имущества и имущества ваших соседей. Обо всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно сообщайте по телефону 112 или обращайтесь в ближайший Инспекторат полиции.