Безопасность во время пасхальных каникул: полиция выступила с рекомендациями для детей

Безопасность во время пасхальных каникул: полиция выступила с рекомендациями для детей

С 27 апреля по 6 мая учащиеся уходят на пасхальные каникулы. В преддверии праздников Управление полиции Кишинёва опубликовало важные рекомендации для родителей и детей.

Поскольку во время каникул у детей появляется больше свободного времени, правоохранительные органы выступают со следующими рекомендациями:

  • Никогда не открывайте двери незнакомым людям, даже если они говорят, что их прислали ваши родители. Входная дверь всегда должна быть заперта.
  • Не предоставляйте личные данные и не высылайте фотографии тем, с кем общаетесь в Интернете.
  • Не рассказывайте незнакомым людям, которые звонят по телефону, о том, что вы одни дома.
  • Не стесняйтесь позвонить или сходить к соседям, если вы боитесь, чувствуете угрозу или вам нужна помощь.
  • Соблюдайте правила дорожного движения и не выбегайте резко на дорогу! Избегайте плохо освещённых зон.
  • Внимание! Если вам нужна помощь, звоните по номеру 112!
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