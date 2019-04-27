Безопасность во время пасхальных каникул: полиция выступила с рекомендациями для детей

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С 27 апреля по 6 мая учащиеся уходят на пасхальные каникулы. В преддверии праздников Управление полиции Кишинёва опубликовало важные рекомендации для родителей и детей.

Поскольку во время каникул у детей появляется больше свободного времени, правоохранительные органы выступают со следующими рекомендациями:

Никогда не открывайте двери незнакомым людям, даже если они говорят, что их прислали ваши родители. Входная дверь всегда должна быть заперта.

Не предоставляйте личные данные и не высылайте фотографии тем, с кем общаетесь в Интернете.

Не рассказывайте незнакомым людям, которые звонят по телефону, о том, что вы одни дома.

Не стесняйтесь позвонить или сходить к соседям, если вы боитесь, чувствуете угрозу или вам нужна помощь.

Соблюдайте правила дорожного движения и не выбегайте резко на дорогу! Избегайте плохо освещённых зон.

Внимание! Если вам нужна помощь, звоните по номеру 112!