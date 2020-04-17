Безопасность в Молдове на Пасху будут обеспечивать свыше 500 пожарных и спасателей

0

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут внимательно следить за противопожарной безопасностью во всех районах страны в период пасхальных праздников. Так, в полной готовности к чрезвычайным ситуациям будут находиться 510 пожарных и спасателей, а также 150 единиц спецтехники.

В этом контексте ГИЧС настоятельно призывает граждан не собираться большими группами. В предпраздничные дни во всех районах страны будут проходить санитарно-дезинфицирующие работы, поэтому население просят не жечь сухую растительность и мусор, чтобы не спровоцировать пожар. Кроме того, ГИЧС настоятельно рекомендует не разводить в Пасхальную ночь традиционные костры, для розжига которых используются шины и другие токсичные материалы.

Граждан страны также призывают не использовать открытый огонь для обработки земли. Пожарные отмечают, что нельзя использовать спички, свечи, масляные лампы в пожароопасных зонах, таких как кормовые базы, склады или мосты. Перед выходом из комнаты нужно погасить все свечи, чтобы они не стали причиной пожара.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.