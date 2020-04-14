Безопасность онлайн-платежей: ответственность несут все

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Объемы предлагаемых онлайн товаров и услуг растут, а вместе с ними и количество безналичных расчетов в интернете. Эта ниша представляет повышенный интерес для мошенников, и в зоне риска не только старшее поколение, но и молодежь, считающая свой уровень финансовой грамотности высоким.

Не стоит полагать, что пользователь остается один на один со злоумышленниками. Глобальные платёжные системы и банки ведут постоянную работу над минимизацией рисков. В Mastercard заявляют о применении сложных технологий, позволяющих отслеживать и предотвращать мошеннические действия на всех этапах покупки. Так, например, во время электронных платежей номера карт заменяются секретным токеном: в таком виде зашифрованная информация не представляет ценности для мошенников. В компании отмечают, что в настоящее время объем онлайн-платежей растет в пять раз быстрее, чем количество обычных платежей, а к интернету во всем мире подключено порядка 23 миллиардов устройств.

Одним из элементов защиты, разработанных в Mastercard, является технология SecureCode. Это система обеспечивает безопасность онлайн-шопинга: во время оплаты покупки владельцу карты на мобильный телефон по СМС приходит одноразовый код. После его введения банк подтверждает подлинность транзакции. В настоящее время технологию Mastercard SecureCode поддерживают более 350 000 онлайн-магазинов во всем мире.

Платёжные системы и их партнеры стремятся обеспечить максимальную безопасность, но причиной появления уязвимостей в системе часто являются сами держатели карт. Mastercard рекомендует вводить платежные данные исключительно на безопасных сайтах (https:// в начале адресной строки и значок замка в браузере), не передавать данные карты по почте, по смс, через мессендежры.

Меры по защите держателей карт дополнительно предпринимают и банки. Например, клиент может оперативно получать push-сообщения или смс о любых действиях с его картой/счетом. Это дает возможность своевременно обратиться в банк, заблокировать карту и даже остановить транзакцию. Представители банковской сферы констатируют, что расчеты с помощью смартфонов и технологий Apple Pay и Google Рay снижают уровень мошенничества.

Попытки по телефону узнать персональные данные (ФИО, номер карты, срок ее действия, CVV-код, одноразовые пароли) всегда связаны с мошенничеством. Сотрудник банка может позвонить по поводу осуществления определенной транзакции, но никогда не будет уточнять данные карты.