Безопасность движения: памятка для владельцев гужевого транспорта

Национальная инспекция патрулирования (IGP) призывает владельцев гужевого транспорта быть осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

С 22 ноября по 3 декабря сотрудники инспекции патрулирования усилят меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием гужевого транспорта.

Владельцам гужевого транспорта рекомендуют:

Не употреблять алкоголь перед тем, как выехать на дорогу;

оборудовать телегу осветительными приборами;

носить светоотражающие жилеты;

проявлять бдительность при перевозке детей или больших грузов;

учитывать климатический фактор.