Безопасность движения: памятка для владельцев гужевого транспорта

Национальная инспекция патрулирования (IGP) призывает владельцев гужевого транспорта быть осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
С 22 ноября по 3 декабря сотрудники инспекции патрулирования усилят меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием гужевого транспорта.
Владельцам гужевого транспорта рекомендуют:
- Не употреблять алкоголь перед тем, как выехать на дорогу;
- оборудовать телегу осветительными приборами;
- носить светоотражающие жилеты;
- проявлять бдительность при перевозке детей или больших грузов;
- учитывать климатический фактор.
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