Безопасность движения: памятка для владельцев гужевого транспорта

Безопасность движения: памятка для владельцев гужевого транспорта

Национальная инспекция патрулирования (IGP) призывает владельцев гужевого транспорта быть осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

С 22 ноября по 3 декабря сотрудники инспекции патрулирования усилят меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием гужевого транспорта.

Владельцам гужевого транспорта рекомендуют:

  • Не употреблять алкоголь перед тем, как выехать на дорогу;
  • оборудовать телегу осветительными приборами;
  • носить светоотражающие жилеты;
  • проявлять бдительность при перевозке детей или больших грузов;
  • учитывать климатический фактор.
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