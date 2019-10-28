Безопасность во время каникул: о чём нужно помнить родителям и школьникам

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С 28 октября по 4 ноября школьники будут находиться на каникулах, а для полиции безопасность детей является приоритетом не только в течение учебного года, но и во время отдыха. В связи с этим полиция дала ряд практических советов, как детям, так и родителям, которые они должны соблюдать во избежание несчастных случаев.

Детям настоятельно рекомендуют:

никогда не открывать дверь незнакомым людям, даже если они говорят, что пришли по просьбе родителей. Дверь должна быть постоянно запертой во время отсутствия родителей;

не отправлять свои фотографии и личные данные собеседнику по Интернету;

не рассказывать чужим людям, которые звонят по телефону, что кроме вас в доме никого нет;

необходимо обратиться или пойти к соседу в случае, если вы почувствовали угрозу с чьей-то стороны или ощущаете страх;

нельзя играть на дорогах общественного пользования или рядом с ними, а только в местах, специально оборудованных для игр;

ездить на велосипедах разрешено в менее людных местах, где дорожное движение не загружено;

дорогу переходить нужно только по пешеходному переходу и только на зелёный сигнал светофора.

Внимание! Если в сторону пешеходного перехода движется машина скорой помощи, пожарный или полицейский автомобили, то их следует пропустить, даже если горит зелёный сигнал светофора.

Родителям рекомендуется:

уделить детям максимум внимания;

обсудить с ними проблемы, которые их волнуют;

убедиться, что дети знают полные имена родителей, их номера телефонов и адрес дома.

Полиция РМ желает всем школьникам приятных каникул и напоминает, что в чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.