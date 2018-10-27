Безопасность детей во время каникул: о чем нужно помнить родителям

С началом осенних каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует, прежде всего отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость детей организованными формами отдыха.

Как сообщает Управление полиции Гагаузии, чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми, необходимо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями:

формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;

проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

решите проблему свободного времени детей.

Помните!

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей;

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, на прогулке;

От природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.

Напомним, с 29 октября учащиеся страны выходят на осенние каникулы. Они продлятся до 5 ноября.