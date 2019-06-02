Безопасность детей в летний период: полиция выступила с рекомендациями для родителей

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С началом летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках и во дворах. В целях недопущения несчастных случаев, пишет upatogagauzia.md, на время длительных каникул полиция выпустила ряд важных рекомендаций.

Правила безопасного поведения на воде

Детям не следует ходить к воде в одиночку. Никогда не следует купаться или нырять в незнакомом месте. Не стоит подплывать близко к идущим по воде катерам, лодкам. Не допускать переохлаждения организма.

Правила дорожного движения

По дороге следует идти навстречу движению транспорта. Дорогу нужно переходить по пешеходной дорожке или на зелёный свет светофора. На проезжей части дороги игры строго запрещены.

Правила поведения в общественных местах

На улице не стоит громко разговаривать, кричать, бросать мусор. Если незнакомые взрослые пытаются увести ребёнка силой, не стоит стесняться звать на помощь. Дети не должны приглашать домой незнакомых и играть на улице с наступлением темноты.

Правила безопасного поведения с электроприборами

Выключая электроприбор, нельзя вытаскивать вилку из розетки за шнур, а также касаться мокрыми руками электроприборов, которые находятся под напряжением. Не следует оставлять включёнными без присмотра электроприборы и газовые плиты.

Сотрудники полиции убедительно просят родителей и детей соблюдать правила безопасности во избежание несчастных случаев.