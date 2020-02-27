Безоговорочно: 60% экспертов уверены в победе Игоря Додона на президентских выборах

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Если Игорь Додон и Майя Санду встретятся во втором туре выборов, эксперты оценивают победу действующего главы государства в 60%. Таковы результаты исследования, которые были представлены сегодня, 27 февраля.

Таким образом, всего 40% экспертов считают, что во втором туре может победить лидер ПДС.

В то же время эксперты не верят, что “правым” удастся договориться об едином кандидате на выборах. Об этом заявили 70% опрошенных. “Может быть”, – сказали 30%, а утвердительно не ответил никто.

В рамках исследования, проведенного компанией “iData” по собственной инициативе и за свой счет, были опрошены 20 экспертов, представляющих различные мнения и политические видения. Опрос проводился с 19 по 25 февраля.