Бежавших в Молдову контрабандистов пытались остановить выстрелами: они прятали в машине сигареты на 2 млн леев (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции Стынка обнаружили и изъяли 51 988 пачек сигарет, стоимость которых составляет более 2 млн леев. Товар должен был попасть на чёрный рынок Румынии.

Контрабанда была найдена 8 ноября, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии. Так, приблизительно в 20.45 пограничники обнаружили в округе Ботошань микроавтобус марки VW с румынскими номерными знаками. На основании анализов риска правоохранители приказали водителю транспортного средства остановиться. В этот момент микроавтобус остановился, а люди, которые находились в нём, убежали в поле, оставив транспортное средство.

Беглецы отказались останавливаться после устного предупреждения, поэтому пограничники совершили 4 выстрела в воздух. Но нарушители и тогда не прекратили бежать. Румынские правоохранители немедленно сообщили об инциденте пограничным властям Молдовы для совместного расследования дела.

В ходе обыска, проводимого в оставленном микроавтобусе, правоохранители обнаружили крупную партию контрабандных сигарет (1 039 760 штук), стоимость которых составляет 570 000 румынских леев. Партия сигарет, а также транспортное средство, оцениваемое в 30 225 румынских леев, были конфискованы. Сотрудники Пограничной полиции расследуют это дело.