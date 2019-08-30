Бездомный повадился красть продукты у жительницы Рыбницы: наглого воришку задержали

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За помощью в милицию обратилась 86-летняя жительница Рыбницы. Пенсионерка рассказала, что 29 августа у себя в домовладении застала малознакомого мужчину, который хозяйничал у неё в холодильнике. Злоумышленник поспешил скрыться, прихватив с собой часть продуктов.

Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний молдаванин, ранее неоднократно судимый. Мужчина вёл бродяжнический образ жизни, перебивался временными заработками, помогая людям по хозяйству, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, в начале весны он работал в огороде у потерпевшей. Тогда обратил внимание, что женщина проживает с тяжелобольным братом, прикованным к постели. Как рассказала пожилая женщина, правонарушитель периодически наведывался в её дом и забирал то продукты, то «ненужные» металлические изделия. Из жалости она не заявляла о кражах. На этот раз пенсионерка не стала терпеть наглости незваного гостя.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Проверяется возможная причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.