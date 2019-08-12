Без воды в кране во вторник останутся и жители Будешт

Без воды в кране во вторник останутся и жители Будешт

Об этом сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ, 13 августа, с 09.00 до 21.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам в Будештах:

Г. Величко, Кишинэулуй, Кризантемелор, Алунел, Бужорилор, Арцарулуй, В. Микле, Чокырлией, Тинеретулуй, Сперанцей, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, Букурией, Чирешилор, Бэлцата, Т. Чобану, переулки Спикулуй и Мурелор. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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