Молдаванин пытался пересечь границу соседней страны на краденом авто

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38-летний молдаванин остался без автомобиля Toyota Auris, который недавно купил в Швейцарии. Как выяснилось, машина числилась в угоне на территории Италии.

Инцидент произошёл 26 января в пункте пересечения границы “Албица”, пишет realitatea.md. На выезде из Румынии был остановлен 38-летний водитель автомобиля Toyota Auris, зарегистрированного в Швейцарии. В результате проверок выяснилось, что в базах данных машина числилась как разыскиваемая властями Италии для конфискации.

Водитель заявил, что купил автомобиль за 5 500 евро и ничего не знал о случившемся. Румынские пограничники конфисковали транспортное средство до выяснения всех обстоятельств.