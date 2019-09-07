Без вести пропавшего в Приднестровье подростка нашли

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Слободзейским РОВД ранее был объявлен в розыск без вести пропавший воспитанник СКОШИ с. Глиное 14-летний Игорь Андреевич Неборский. Вечером 4 сентября мальчик ушёл из хирургического отделения ГУ «ЦРБ» г. Слободзея. Утром 7 сентября сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних нашли подростка.

Как выяснилось, всё это время Игорь был в Тирасполе. Два дня он обитал в районе так называемой Нахаловки. Здесь мальчик провёл детство вместе с мамой и старшим братом. В настоящее время мать осуждена и отбывает наказание в местах лишения свободы. На съёмную квартиру к 18-летнему брату подросток пришёл вчера вечером. Здесь его и нашли сотрудники ИДН. Игорь пояснил, что соскучился и хотел повидаться с родным человеком. Брат давно не навещал его в школе-интернате, пишет mvdpmr.org.

Игорь Неборский возвращён в образовательное учреждение села Глиное. Розыск прекращён.