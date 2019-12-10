Без вести пропавшего 12-летнего мальчика разыскивают в Приднестровье

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Каменским РОВД разыскивается Крайний Никита Юрьевич 2007 года рождения. Мальчик родился и живёт в селе Слобода Рашков.

В понедельник, 9 декабря, Никита вышел из дома и направился в школу, но там не появился. До настоящего времени местонахождение мальчика не установлено, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы: рост 140-145 см, глаза голубые, волосы светлые, худощавого телосложения, на животе шрам после операции.

Был одет в синюю куртку, штаны черного цвета, синюю шапку, обут в ботинки коричневого цвета.

Никита ранее неоднократно уходил из дома. Его родители ведут асоциальный образ жизни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 102 в любом районе Приднестровья, по телефону в Каменке 0(216) 2-14-22 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0(533) 8-15-29.