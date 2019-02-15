Без товара и авто: двоих жителей Унген поймали на контрабанде сигарет (ФОТО)

0

Сотрудники таможни задержали двоих жителей Унгенского района за попытку вывезти из страны крупную партию сигарет. Табачные изделия были обнаружены при помощи специально обученных собак. Общее количество изъятого составило 12 600 сигарет различных марок.

Сигареты были искусно спрятаны в автомобиле в различных местах: в запасных колёсах, топливном баке и крыльях. В результате, и сигареты, и транспортное средство были изъяты на время расследования.

Нарушителям грозит штраф в размере до 4 500 леев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.