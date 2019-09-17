Без следов взлома: в столице ушлые воры мастерски обчистили дом (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали двух 23-летних молодых людей из Фалештского района, подозреваемых в краже.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, подозреваемые проникли в дом на улице Пьетрэрией в секторе Рышкановка, откуда украли материальные ценности, принадлежащие 21-летней девушке. Пострадавшая обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленники проникли в дом и украли ноутбук «Acer», наушники, золотую цепочку и сумку, в которой находилась одежда.

В результате предпринятых мер подозреваемые были идентифицированы и задержаны. В рамках уголовного преследования они признали свою вину и рассказали, что работают на стройке недалеко от дома потерпевшей. Мужчины заметили, где девушка хранит ключи и решили воспользоваться этим.

Сумма ущерба составила 8 500 леев. Примечательно, что подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.