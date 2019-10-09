Без права въезда

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О недружественных действиях группы иностранных студенток

Четыре студентки-иностранки Государственного университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану средь бела дня избили гражданку Молдовы на глазах у её малолетней дочери. За нарушение норм поведения администрация медуниверситета отчислила их из вуза.

Четверо – на одну

О конфликте на ул. Тестемицану, произошедшем 23 сентября, стало известно лишь неделю спустя.

Как видно из любительского видео, выложенного на всеобщее обозрение, конфликт вспыхнул после того как одна из двух студенток, обгонявших женщину, идущую не спеша с ребёнком, резко толкнула её. Между сторонами завязалась драка: женщина и одна из студенток таскали друг друга за волосы, а вторая, пытаясь защитить подругу-обидчицу, ногой ударила пострадавшую сзади. На помощь к задирам подбежали ещё две студентки. Конфликт обострился не на шутку, напугав малолетнюю девочку, которая плакала, заламывая ручки и топая ногами.

Не сразу разнять дерущихся смогли и чуть позже подбежавшие два молодых человека. Кто-то из прохожих попытался успокоить малышку, взяв её на руки и отойдя в сторону. Потребовалось некоторое время, чтобы развести по сторонам воинственно настроенные стороны.

Подобные жесты должны быть наказаны, для того чтобы все понимали: государство охраняет своих граждан и не допустит насилия над ними, а тем более – насилия в отношении ребёнка или в его присутствии.

Охраняются государством

Своё мнение по поводу этого вопиющего случая высказал президент Молдовы Игорь Додон. Он сказал, что испокон веков молдаване отличались миролюбием, дружелюбием и гостеприимством по отношению к иностранцам и в ответ на это не должно быть насилия со стороны приезжих. Глава государства отметил, что такое агрессивное поведение обязательно следует наказывать.

– Хочу верить, что подобное действие – единичный случай и такого больше не повторится. И тем более этот инцидент не станет поводом для негативного отношения молдавских граждан к иностранным студентам. Считаю, что подобные поступки должны быть наказаны, для того чтобы все понимали: государство охраняет своих граждан и не допустит насилия над ними, а тем более – насилия в отношении ребёнка или в его присутствии, – добавил он.

Президент призвал администрацию университета, в котором обучались студентки, и руководство миграционных служб дать незамедлительную оценку произошедшему, а в случае если предусмотрены такие санкции, рассмотреть возможность отзыва вида на жительство у драчунов.

Методом исключения

И администрация медуниверситета осудила агрессивное поведение студенток как противоречащее моральным и правовым нормам, в том числе нормативным актам вуза (Уставу университета, внутреннему регламенту и моральному кодексу).

30 сентября срочно было созвано заседание совета медицинского факультета № 2 и ректората, куда вызвали и участвовавших в потасовке девушек – граждан Государства Израиль, обучавшихся в медуниверситете на III курсе. Их попросили дать как устные, так и письменные объяснения случившегося.

1 октября состоялось заседание комиссии по этике, которая применила к студенткам самое строгое наказание за нарушение норм поведения, к тому же с применением физической силы. На основе выводов комиссии по этике был издан приказ ректора № 256 от 01.10.2019 г., которым четырёх студенток III курса, граждан Государства Израиль, исключили из медуниверситета и разорвали заключённые с ними контракты об обучении.

Кроме того, декан медфакультета № 2 провёл заседание с участием всех студентов-иностранцев, на котором им ещё раз напомнили о нормах поведения как в университете, так и в общественных местах.

А 1 октября, как стало известно «АиФ в Молдове», было возбуждено уголовное дело по факту группового хулиганства. Нарушительницы не присутствовали на последовавших слушаниях. Не удалось их найти по адресу проживания и дозвониться до них по телефону. Правоохранители квалифицировали их действия как преступление против общественной безопасности и порядка и считают: есть основания предполагать, что существует и угроза общественному порядку. Исходя из этого, полиция сектора Центр направила в Бюро по миграции и убежищу запрос, которым требует запретить нарушительницам находиться на территории РМ в течение пяти лет.

Анастасия Погодина