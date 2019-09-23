Без прав, но за рулём: несовершеннолетний водитель сбил пожилую женщину в Комрате

Без прав, но за рулём: несовершеннолетний водитель сбил пожилую женщину в Комрате

Несовершеннолетний водитель сел за руль, не имея водительских прав, и сбил пожилую женщину. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября на улице Ялпугская в Комрате.

17-летний молодой человек, сев за руль автомобиля Toyota, совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила через дорогу вблизи пешеходного перехода. «Скорая помощь» доставила в районную больницу 66-летнюю женщину, которая получила травмы головы и переломы ребер, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Ведется следствие.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md