Без прав, но за рулём: несовершеннолетний водитель сбил пожилую женщину в Комрате

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Несовершеннолетний водитель сел за руль, не имея водительских прав, и сбил пожилую женщину. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября на улице Ялпугская в Комрате.

17-летний молодой человек, сев за руль автомобиля Toyota, совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила через дорогу вблизи пешеходного перехода. «Скорая помощь» доставила в районную больницу 66-летнюю женщину, которая получила травмы головы и переломы ребер, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Ведется следствие.