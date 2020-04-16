Без прав и подшофе: правоохранители с погоней остановили автомобилиста-нарушителя

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Вечером 15 апреля в селе Суклея был замечен ВАЗ-2106. Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

В результате погони нарушителя задержали. За рулём оказался 18-летний житель села Чобручи. Он пояснил, что машина его, а документов на автомобиль и водительского удостоверения у него нет.

От молодого человека исходил запах спиртного, пишет mvdpmr.org. От медицинского освидетельствования парень отказался.

На задержанного составлено три административных протокола: за невыполнение требования об остановке, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за управление транспортом без документов. Автомобиль помещён на штрафплощадку, разбирательство продолжается.

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