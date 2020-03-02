Без повышения налогов и урезания зарплат и соцвыплат: в последнем чтении был принят пакет законов в рамках меморандума с МВФ (ВИДЕО)

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Парламент Республики Молдова проголосовал в последнем чтении за принятие пакета законов в рамках меморандума с Международным валютным фондом. Эта тема обсуждалась сегодня на еженедельном заседании в формате президент – премьер – спикер.

Стороны с удовлетворением констатировали, что условия этого соглашения были успешно выполнены, причем без повышения налогов, урезания зарплат или социальных выплат, то есть, без нарушения национальных интересов нашей страны. Игорь Додон поприветствовал это, а также тот факт, что среди этих законов МВФ поддержал предложенный правительством механизм, который позволяет перенаправить 50% доходов Национального банка Молдовы в госбюджет для снижения возложенного на плечи граждан бремени в результате кражи миллиарда.

В свою очередь Ион Кику рассказал, что 11 марта 2020 года в Вашингтоне состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором планируется одобрить завершение нынешней программы между РМ и МВФ и принять решение о выделении стране последнего транша в размере порядка 20 млн. долларов США.