Без посредников: правительство купило напрямую у китайского производителя 80 тысяч тестов для обнаружения COVID-19 (ВИДЕО)

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Накануне в Молдову из Китая на российском самолете были доставлены медицинские материалы, которые приобрело Правительство Республики Молдова. Подробнее об этом на брифинге для прессы рассказал премьер-министр.

В частности, Ион Кику отметил, что речь о 80 тысячах тестов для обнаружения коронавируса.

– Правительство РМ закупило их напрямую у китайского производителя, без посредников. Мы выбрали этого производителя по рекомендации наших партнеров, а также потому что ранее мы получили такие тесты, и они оказались наиболее качественными, – сказал он.

Также вчера в Молдову были доставлены 196 тысяч защитных экранов. Их распределят между медицинскими учреждениями страны. В грузе были и 100 тысяч масок с респираторами, также закупленных правительством.

– Конечно, там была и гуманитарная помощь. Многие компании приобрели нужные для борьбы с коронавирусом материалы в Китае, и, воспользовавшись возможностью, что был организован этот чартерный рейс, их также доставили в Молдову и распределят между медучреждениями, – подытожил он.

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