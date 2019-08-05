Без мяса не прожить?

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Многие современные люди осознанно отказываются от мяса. Причины для такого серьёзного шага у всех разные: одни надеются этим способом поправить своё здоровье или похудеть, другим просто жалко животных.

Диетолог Елена Толоконникова рассказала, могут ли какие-то продукты заменить мясо и что произойдёт, если основу рациона будут составлять овощи.

Чем заменить мясо?

То, что отказ от мяса поможет избавиться от лишнего веса, всего лишь придуманный вегетарианцами миф, заявляет диетолог. «Исключив из рациона мясо, человек должен будет съесть гораздо больше продуктов, чтобы почувствовать сытость, – объясняет Толоконникова. – Не стоит забывать, что в некоторых фруктах и овощах – картофеле, моркови, персиках, сливах – высокое содержание сахара и углеводов, которые могут повредить фигуре. Поэтому не стоит думать, что вы похудеете, перестав есть мясо. Напротив, вы рискуете даже набрать лишний вес».

А вот заниматься спортом без включения в рацион мяса не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Не получая микроэлементов, которые содержатся только в мясе животных и птиц, вы не сможете выдерживать серьёзные физические нагрузки. «Тем, кто ходит в тренажёрный зал или на фитнес, необходима белковая пища, – говорит эксперт. – Белок, который содержится в яйцах, сое, бобовых, не заменит белка животного происхождения. Вы просто будете слабеть с каждым днём».

Овощи не смогут стать полноценной заменой котлетам или стейку.

От выпадения волос до атрофии мышц

Вегетарианское меню никогда не станет сбалансированным и полноценным, поскольку в нём всегда не будет хватать мяса. «Переход на растительную пищу приводит к дефициту в организме кальция, железа и витаминов группы В, – говорит Толоконникова. – Это приводит к общему упадку сил, снижению иммунитета, низкому гемоглобину, анемии. Если перестанете есть мясо, вы будете чаще болеть и дольше лечиться. У вас ухудшится концентрация внимания, снизится качество работы мозга».

Анемия, которая появляется из-за недостатка в организме витамина В 12 – это только полбеды. На её фоне может развиться даже атрофия мышц. Также это чревато ухудшением состояния ногтей, выпадением волос и изменённым восприятием вкусов и запахов.

Без содержащегося в мясе кальция у человека начнут болеть зубы и кости, а без цинка многие витамины, полученные из других продуктов, просто перестанут усваиваться. Как следствие, наступает ухудшение самочувствия, организм перестаёт получать жизненно важные элементы.

Выбор каждого

Врач предупреждает: даже если вы по каким-то причинам решили отказаться от мяса, ни в коем случае не нужно переносить свои пищевые привычки на детей. «Родители почему-то считают себя умнее врачей и думают, если ребёнок никогда не ел мясо, то ему и не надо, – отмечает Толоконникова. – Но если растущий организм не будет вместе с мясом получать витамины, железо, калий, кальций, йод, то с его ростом могут возникнуть проблемы. Кости станут хрупкими, мозг станет развиваться гораздо медленней, ребёнок будет слабым. До определённого возраста организм не вырабатывает белок, и, переставая кормить детей мясом, вы губите их здоровье».

«Природой заложено: человек должен есть мясо, – говорит диетолог. – Пусть не каждый день, но мясные продукты должны присутствовать в рационе. Только так вы будете получать все полезные витамины и микроэлементы, хорошо себя чувствовать и иметь здоровый вид. Помните об этом и наслаждайтесь вкусной едой!».

Яна Хватова