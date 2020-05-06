Без маски не пустят: какие ограничения вводятся в Кишиневе с завтрашнего дня

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Начиная с завтрашнего дня, 7 мая, заходить в магазины, аптеки и другие закрытые помещения в Кишиневе можно будет только при наличии маски – стандартной медицинской, многоразовой тканевой или других самодельных. Владельцы вышеназванных заведений не будут пускать внутрь граждан, если это правило не будет соблюдено.

Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев. О нем на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Несоблюдение данного требования или других представляет опасность для общественного здоровья и может послужить основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности нарушителей.

Напомним, с понедельника обязательно ношение масок ввели и для поездок в общественном транспорте.

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