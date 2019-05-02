Без коррупции на БАК-е: сотрудники НАЦ провели информационную кампанию в столичных учебных заведениях (ФОТО)

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Национальный антикоррупционный центр и Главное управление образования, молодёжи и спорта завершили информационную кампанию “Нет коррупции на БАК-е”. В течение апреля её проводили в лицеях Кишинёва среди выпускников, руководителей образовательных учреждений и учителей.

Сотрудники НАЦ выступили с рекомендациями для будущих выпускников, которые с июня будут сдавать экзамены. Старшеклассникам рассказали об ответственности и правилах, которые нужно соблюдать во время сдачи экзаменов. Выступающие раздали ученикам рекламные материалы антикоррупционной направленности и рассказали о возможности позвонить на Национальную антикоррупционную линию по номеру 0 800 55555.

В рамках кампании сотрудники НАЦ посетили 94 столичных лицея. В информационных сессиях приняли участие 4 775 старшеклассников, а также 425 руководителей образовательных учреждений и учителей.