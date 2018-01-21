145

Без электричества до сих пор остаются 11 населенных пунктов страны

Без электричества до сих пор остаются 11 населенных пунктов страны

Речь идет о Каушанском, Новоаненском и Штефан-Водском районах.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, для ликвидации последствий снегопада были задействованы 391 единица техники и 546 людей.

Согласно поставщику электроэнергии, на данный момент без света остаются 11 населенных пунктов в Каушанском, Новоаненском и Штефан-Водском районах.

Кроме того, вчера днем спасатели пришли на помощь пяти водителям, чьи транспортные средства застряли на трассах Унгенского, Теленештского и Каушанского районов.

Ранее стало известно, что за последние сутки пожары унесли жизни двоих жителей Молдовы.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md