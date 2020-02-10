Без документов и в розыске: молдаванина задержали за попытку незаконно пересечь границу (ВИДЕО)

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Гражданин Молдовы, который в течение 5 лет числился в розыске, был задержан при попытке попасть в страну в обход пунктов пропуска. У мужчины не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Инцидент был зафиксирован в зоне КПП “Бричаны”. Пограничники заметили мужчину, который направлялся из Украины в Молдову. 29-летний гражданин был задержан. Выяснилось, что он являлся жителем села Безеда Бричанского района.

Задержанный сообщил, что недавно освободился из украинской тюрьмы, где провёл год. Также выяснилось, что мужчину разыскивали сотрудники ИП Бричан.

Нарушителю грозит штраф в размере до 750 у. е., неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, либо тюремное заключение на срок до 2 лет.