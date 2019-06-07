Без документов и в обход границы: предприимчивый молдаванин попытался нелегально попасть на Украину

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Вместо того, чтобы предъявить документы, гражданин Молдовы попытался добраться до Украины в обход пунктов пропуска. Сотрудники пограничной полиции задержали нарушителя вчера ночью, в непосредственной близости от границы.

Вблизи населённого пункта Валя-Пержей пограничники заметили мужчину, который явно спешил попасть в соседнее государство, намереваясь незаконно пересечь молдо-украинскую границу.

После задержания выяснилось, что 41-летний мужчина является жителем села Гайдар района Чадыр-Лунга. Задержанный признался, что намеревался попасть в Одессу, чтобы навестить родственника. Поскольку у него не было паспорта, он пытался незаконно пересечь границу.

За подобный проступок мужчине грозит наказание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.