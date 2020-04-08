Без Благодатного огня

Без Благодатного огня

Совсем скоро Пасха. Моя семья обязательно отметит этот святой для всех православных праздник. Привезут ли в этом году Благодатный огонь из Иерусалима? К. Хасану, Дурлешты

Отвечает Вадим Кёйбаш, секретарь митрополии Молдовы:

– К сожалению, в этом году в связи с чрезвычайной ситуацией Молдавская православная церковь не отправит свою делегацию в канун Святой Пасхи в Иерусалим. Это невозможно по известным причинам. Верующие вернутся к прежним традициям благословения пасхального огня церковнослужителями, конечно, с традиционным призывом и приветствием.

Напомним, что делегация митрополии Молдовы привозила Благодатный огонь из Иерусалима последние 17 лет. Уже несколько веков он считается настоящим чудом православного мира.

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