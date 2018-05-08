Без алкоголя и с 3,5 тысячами полицейских: как пройдут майские праздники в центре Кишинева и по Молдове

8 и 9 мая – весьма насыщенные мероприятиями дни – всего по стране их запланировано более 260.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня рассказал начальник Управления общественного порядка МВД Марин Максиан. Он отметил, что поддерживать порядок в эти дни будут 3500 сотрудников полиции.

– Рекомендуем жителям страны в эти дни оставить личный транспорт дома и передвигаться на общественном, чтобы не создавать пробки. Также призываем не злоупотреблять алкоголем. На площадь Великого национального собрания будет запрещен вход с алкогольными напитками либо в состоянии опьянения, а также с оружием либо острыми предметами, – рассказал он.

Он также предупредил, что в толпе возрастает риск кражи, в связи с чем полиция рекомендует быть внимательными. Вечером следует избегать темных и немноголюдных мест, а в случае опасности – звонить по экстренному телефону 112. Если же вы все-таки подверглись нападению, надо постараться запомнить внешность и особые приметы нападавших.

Особенно тщательно необходимо следить за детьми, чтобы они не потерялись в толпе.

Напомним, сегодня, 8 мая, в центре Кишинева состоится праздничный концерт ко Дню Победы, организованный под эгидой президента Молдовы Игоря Додона. Концерт начнется на ПВНС в 18.00. На сцене выступят молдавские исполнители, в том числе, группа “Zdob și zdub”, а также российские артисты Денис Майданов и Олег Газманов. В завершение мероприятия состоится грандиозный салют Победы, который продлится 15 минут.

А 9 мая в Кишиневе состоится Марш памяти. Десятки тысяч граждане пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”. Колонну марша и проходящей одновременно с ним акции “Бессмертный полк” возглавит глава государства. Сбор участников – в 09.00 у арки.